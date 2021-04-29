المرأة الحديدية: أردوغان مجنون سلطة وعاجز أمام بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت المعارضة التركية، ميرال أكشينار، الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "مجنون سلطة" لا يستطيع الرد بشكل لائق على نظيره الأمريكي، جو بايدن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها أكشينار، رئيسة حزب "الخير" المعارض، الخميس، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

واعترضت أكشينار على الطريقة "غير المتوقعة" التي رد بها أردوغان، على اعتراف بايدن، السبت الماضي، بإبادة الدولة العثمانية للأرمن واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وقالت أكشينار : "سياسة أردوغان تغيرت بالكامل، فبدلًا من أن يرد أردوغان من أنت يا بايدن! حل مكانه شخص آخر لطيف للغاية ولا يستطيع ذكر اسم بايدن بدون كلمة السيد".

وتابعت: "الأمة التركية كانت تنتظر موقفًا أكثر ذكاءً من رئيس الدولة في موقف نعتبره بمثابة إلقاء تاريخ الأمة بالوحل"، مضيفة: "الأمر يتطلب وقفة صارمة".

وشددت على أن "تاريخ الأمة التركية يشهد أحلك فتراته في ظل وجود نظام حزب العدالة والتنمية".

وردا على تلك التصريحات، هاجم عمر تشليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، ميرال أكشينار.

وقال تشليك في تصريحات صحفية: "نحن ندين التصريحات التي استخدمتها بشأن رئيسنا.. استخدام تصريحات قبيحة بشكل لا يتوافق مع مفهوم المعارضة السياسية ويتنافى مع الأخلاق السياسية".

كما اتهم تشليك المعارضة بالوقوف مع "جهات خارجية معادية" (لم يسمها) ضد النظام الحاكم، مضيفًا "التعبيرات القبيحة التي تستخدم ضد رئيسنا تتكون فقط من دعم الدوائر الخارجية التي تشوه أمتنا. وليس لها قيمة في نظر أمتنا".

وأثار إعلان بايدن التاريخي، السبت الماضي بإبادة الدولة العثمانية للأرمن، غضب تركيا التي وصفته بأنه "جرح عميق" في العلاقات المتصدعة بالفعل بين الدولتين.

فيما قال أردوغان، الإثنين الماضي، إن "الخطوة الخاطئة" ستعيق العلاقات، ونصح الولايات المتحدة "بالنظر في المرآة"، مضيفا أن تركيا ما زالت تسعى إلى علاقات "جوار ودي" مع أرمينيا.