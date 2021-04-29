تويوتا تشق الطرق الوعرة بـSUV جديدة.. ياريس كروس تصفع فيات 500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة تويوتا اليابانية سيارتها Yaris Cross Adventure الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وتتمتع السيارة الجديدة بشخصية قوية على الطرق الوعرة من خلال تجهيزات حماية قاع السيارة على المئزر الأمامي، وكشافات الضباب، ولوح الحماية على المصدم الخلفي، وقضبان السقف باللون الفضي، مع الجنوط الكبيرة قياس 18 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف.

وعلى العكس من الطابع الوعر على الجسم الخارجي، تتمتع المقصورة الداخلية بمظاهر الفخامة ووسائل الراحة مثل العناصر المطلية بطلاء البيانو، والسقف المطلي باللون الأسود، والمقاعد الجلدية، والفرش الجلدي على المقود.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين بقوة 116 حصانا، كما يتوفر من السيارة نسخة خاصة تحمل الاسم Yaris Cross Premiere Edition وتتمتع بالعديد من التجهيزات الإضافية مثل المقاعد الجلدية الحصرية، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، والباب الخلفي الكهربائي، وشاشة Head-up، ولون الطلاء الثنائي.

سيارة العام

حصلت تويوتا ياريس الجديدة على لقب سيارة العام في أوروبا لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" نتيجة المسابقة الرسمية التي تنظم سنويا، وكشف عن أن الطراز الياباني تمكن من التفوق على مجموعة متميزة من السيارات الأوروبية الجنسية.

وتفوقت ياريس على موديلات مثل، فيات 500، وكوبرا فرومينتور، وطراز فولكسفاجن ID.3، وسكودا أوكتافيا ولاند روفر ديفندر، وأيضا سيتروين C4.

وكان قد أعلن مطلع يناير الجاري عن نجاح طراز ياريس في الوصول للقائمة النهائية التي ضمت 6 سيارات أخرى من مسابقة سيارة العام بأوروبا.



وهذه هي المرة الثانية التي تحصد ياريس الجائزة، وثالث سيارة تحقق هذا الإنجاز مرتين عبر تاريخ المسابقة.