ابتكارات غيرت شكل صناعة السيارات للأبد.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرجع الفضل في عدد من الابتكارات المميزة في عالم السيارات لمجموعة من الماركات، وكان لهذه الابتكارات الفضل في تغيير شكل الصناعة للأبد.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات أبرز الابتكارات التقنية التي قدمتها ماركات السيارات المختلفة وسجلتها كبراءة اختراع باسمها على مدار تاريخ الصناعة.

بدأت القائمة بماركة ألفا روميو الإيطالية التي يعود لها الفضل في ابتكار منظومة تدفق حديثة للوقود بالسيارات، وذلك عام 1960، ولم تبدأ في تطبيقها على سياراتها إلا بداية من عام 1997.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة، ماركة أودي الألمانية التي يرجع لها الفضل في العديد من الاختراعات المتميزة في عالم السيارات، أبرزها كشافات الـ LED الأمامية، التي طرحت للمرة الأولى بسيارة أودي R8 V10 عام 2008 من أودي.





من بعدها ضمت القائمة ماركة بي إم دبليو الألمانية، التي كانت أول من صنع محركات V8 في تاريخ الصناعة، وأول من استخدم الألومينيوم في تصنيع محركات V8 إضافة لعدد كبير من الاختراعات قدمتها الماركة البفارية عبر تاريخها، كما كانت بي إم دبليو أول من قدم سيارة تعمل بمحرك هيدروجيني، حين طرحت طراز هيدروجين 7 عام 2007.





ومن الابتكارات المميزة التي أفادت في تحسين تسارع السيارات، ابتكار MaxTrac الذي يرجع لماركة بويك الفضل في الكشف عنه عام 1971، والذي يفيد في قياس معدل تسارع العجلات الأمامية ومقارنتها بتسارع العجلات الخلفية.





وفي صناعة السيارات الصينية، كان لماركة BYD الفضل في تقديم أول سيارة هجينة PLUG-IN في تاريخ صناعة السيارات الصينية عبر طراز F3DM الذي طرح عام 2009.





اختتم الموقع القائمة بماركة كاديلاك التي يرجع لها الفضل في طرح أول سيارة يتم تشغيل المحرك بها عبر استخدام مفتاح النغشيل التقليدي عام 1916، كما كانت أول ماركة تطرح جهاز راديو داخل سيارة، وأول ماركة تطرح سيارة بمحرك V16.



