قائمة بأفضل السيارات السيدان في 2021.. الاختيار صعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر في عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة سيدان الفارهة، من مختلف الماركات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" تقييما من الأسوأ للأفضل، لأبرز السيارات السيدان الفارهة التي تتوفر بالأسواق خلال عام 2021.

في المركز الثامن، جاء طراز مازيراتي Quattroporte الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 104,185 دولارا، ويعمل بمحرك v6 ينتج قوة 424 حصانا.





وفي المركز السابع، يأتي طراز لكزس Lexus LS الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 76,325 دولارا، ويعمل بمحرك v6 ينتج قوة 354 حصانا.





وفي المركز السادس، يأتي طراز فولفو Volvo S90 الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 52,595 دولارا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 316 حصانا.





وفي المركز الخامس، يأتي طراز بي إم دبليو BMW 7-Series الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 87,795 دولارا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 601 حصان.





وفي المركز الرابع، يأتي طراز أودي Audi S8 الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 131,945 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 563 حصانا.





وفي المركز الثالث، يأتي طراز جينيسيس Genesis G90 الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 73,995 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 365 حصانا.





وفي المركز الثاني، يأتي طراز أودي Audi A8 الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 87,545 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 443 حصانا.





وفي المركز الأول، يأتي طراز مرسيدس Mercedes-Benz S-Class الذي يتوفر ضمن فئة سيدان الفخمة بتكلفة افتتاحية 110,850 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 496 حصانا.



