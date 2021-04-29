4 سيارات بقائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجلة تايم عن قوائمها لأكثر 100 مؤثرين في العالم بمختلف المجالات خلال عام 2021 الجاري، ومنها الشركات الـ 100 الأكثر تأثير.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، ضمت قائمة الشركات الـ 100 الأبرز، مجموعة من ماركات صناعة السيارات البارزة.

شملت القائمة 4 ماركات سيارات كبرى هي مجموعة جنرال موتورز من الولايات المتحدة، وشركة تسلا من الولايات المتحدة.

ومن ألمانيا جاءت ضمن القائمة ماركة فولكسفاجن الألمانية.

ومن الصين مجموعة BYD لصناعة السيارات.

وجاءت مجموعة جنرال موتورز ضمن تصنيف Titans لمشروعاتها المتميزة التي تساهم في تدعيم نشر الطاقة الخضراء في صناعة السيارات.

وجاءت تسلا ضمن خانة Disruptors في تصنيف مجلة "تايم"، لكونها رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رغم حداثة ظهورها.

وماركة فولكسفاجن، جاءت ضمن خانة Leaders في تصنيف المجلة، لمجهوداتها أيضا في تصنيع السيارات الكهربائية.

في حين جاءت ماركة BYD ضمن خانة Innovators لتميزها في الابتكار بمجال السيارات.

التحول للطاقة الخضراء

وتسعى العديد من ماركات السيارات للتحول بنسبة 100% لماركات مصنعة للسيارات الكهربائية، وكانت أحدث ماركة تعلن عن هذا التوجه، هي ماركة هوندا اليابانية.

وأعلنت شركة هوندا الياباينة في مؤتمر صحفي عن خطط للتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية فقط.

ووفق موقع "موتور وان"، أعلن المدير التنفيذي للشركة توشيهيرو مايب عن عزم شركته التحول بشكل كامل للطاقة الكهربائية بحلول عام 2040.

وتسعى هوندا لأن تكون تسلا اليابانية، بأن تتحول بنسبة 100% لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط، على غرار عدد من ماركات السيارات التي سبق أن أعلنت عن نيتها السير في هذا الاتجاه.

وستعمل الماركة اليابانية على تحقيق هذا المخطط الطموح، بالاستعانة بشركائها في التصنيع حول العالم، ومن ضمنهم مجموعة جنرال موتورز التي ستستغل هوندا خبرتها في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.