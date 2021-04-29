أسطول سيارات "تشارليز ثيرون".. الجميلة والوحوش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من نجوم هوليوود البارزين، تمتلك النجمة تشارليز ثيرون مجموعة متميزة من السيارات تجمع بين الرفاهية والقوة الرياضية.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن الموديلات التي تضمها تشارليز لأسطولها من السيارات من مختلف الماركات.

ويضم أسطول طراز بي إم دبليو 7 Series Sedan الذي يتوفر بمحرك توربيني ذو 6 الإسطوانات، بقوة 335 حصانا، مع نظام دفع خلفي.





كما تقتني تشارليز ضمن أسطولها من الموديلات الـ SUV، طراز لكزس RX400h Hybrid، الذي توفر بمحرك V6 ينتج قوة 268 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8 ثواني.





ومن الموديلات الفخمة التي تقتنيها النجمة ذات الأصول الجنوب أفريقية، طراز Range Rover Evoque بنسخته الأحدث الي تتوفر بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 246 حصانا، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، بالإضافة لنظام دفع خلفي.





وطراز آخر من بي إم دبليو تقتنيه تشارليز ثيرون ضمن قائمتها للسيارات، هو طراز BMW X5 نسخة عام 2016، التي تتوفر بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 300 حصان، وتعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





وتحرص تشارليز على اقتناء سيارات صديقة للبيئة، ووفق موقع "هوت كارز" تعكس ذلك بضمها لأسطولها من السيارات طراز تويوتا بيريوس الهجين، العامل بمحرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.8 لتر، ينتج قو 121 حصانا.





في ختام القائمة، جاء طراز من ماركة أودي تمتلكه تشارليز ضمن مجموعتها المتميزة من السيارات، هو طراز S7، الذي يتوفر بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 450 حصانا.



