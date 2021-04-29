تعرف على أهمية سير الكاتينة وخطورة انقطاعه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر سير الكاتينة من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث يقوم بنقل الحركة من محور المحرك الأساسي (عمود الكَرَنك) إلى عمود توافق الصمامات (عمود الكامات)، بشكل توافقي متزامن لفتح وغلق الصمامات، ما يساهم في تشغيل المحرك بشكل جيد.

وأوضح خبراء السيارات أن العمر الافتراضي لسير الكاتينة يتراوح من 50 إلى 90 ألف كيلو متر، وذلك وفقاً لطراز السيارة أو حسب إرشادات المصنع، وفي حال انقطاع السير فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، قد تصل إلى توقف المحرك بالكامل.

وتكمن خطورة انقطاع سير الكاتينة إلى إمكانية تسببه في اعوجاج صبابات المحرك أو تكسرها وانكسار في جسم البساتم “المكابس”، لذا عند ملاحظة توقف السيارة بشكل مفاجئ فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على انقطاع سير الكاتينة، ولذلك ينصح بعدم المجازفة ومحاولة تشغيل المحرك قبل التأكد من سلامة الأحزمة.

وللتأكد من سلامة السير كل ما على السائق فعله هو إيقاف السيارة ورفع غطاء المحرك وإدارة المحرك لمرة واحدة لعدة ثوان، إذا لاحظت صدور صوت غريب ومزعج فإنه يدل على انقطاع السير، ويرجع السبب للصوت المزعج إلى اصطدام المكبس بالصمامات، وفي هذه الحالة يجب عدم إدارة المحرك مرة أخرى، والقيام بسحب السيارة إلى مركز الصيانة لعلاج هذه المشكلة.