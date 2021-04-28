أم لطفلتين ورياضية ناجحة.. مسيرة مستشارة ألمانيا المحتملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن أصبحت أنالينا بربوك، رئيسة حزب الخضر الألماني، مرشحة لمنصب المستشارية، حتى أضاءت الكاميرات الجوانب شديد الخصوصية في حياتها.

فالسياسية الشابة البالغة من العمر 40 عاما، تقف على أعتاب مجد كبير؛ فإن سارت الأمور كما تظهر استطلاعات الرأي، ستصبح في سبتمبر/ أيلول المقبل، أول مستشارة لألمانيا من حزب الخضر "يسار"، خلفا للمستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل.



وتضع استطلاعات الرأي الخضر على قمة السياسة الألمانية بـ29% من نوايا التصويت، مقابل 24% للاتحاد المسيحي الحاكم "يمين وسط" قبل 5 أشهر من الانتخابات.

وأنالينا شارلوت ألما بربوك مولودة في 15 ديسمبر / كانون ثاني، في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا، وعاشت عاما كاملا في الولايات المتحدة إثر منحة تبادل في سنواتها الدراسية قبل الجامعية.

وبعد انتهاء دراستها الثانوية، درست السياسية الشابة القانون الدولي والعلوم السياسية في جامعة هامبورغ "وسط"، ثم حصلت على الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد.

وأثناء دراستها، عملت بربوك صحفية في بجريدة "هانوفر الغماينه تسايتونغ" في الفترة بين 2000 و2003.

وفي 2007، تزوجت بربوك من دانييل هوليفليش "48 عاما" بعد أن تعرفا على بعضهما خلال تدريب في ولاية براندنبورغ الألمانية.

وينحدر الزوج من حزب الخضر أيضا، إذ كان مسؤولا عن التواصل بين الشركات والحزب بين عامي 2004 و2017، لكنه ودع السياسة منذ فترة.

ويعمل السياسي السابق في شركة البريد الألمانية منذ فبراير /شباط 2017، كخبير في شؤون الشركات، ولكن لا يزال يدافع عن قيم الخضر ودفع شركته للتركيز بشكل أكبر على قضايا المناخ.

وبربوك أم لطفلتين ولدا عامي 2011 و2015، وتعيش مع عائلتها في مدينة بوستدام القريبة من برلين، وتقع دائرتها الانتخابية في نفس المدينة.

وبدأت السيدة الشابة حياتها السياسية بالانضمام إلى حزب الخضر في 2005، وصنعت رحلة صعود سريعة إذ كانت المتحدثة باسم مجموعة العمل حول أوروبا في 2006، وعضوة في مجلس ولاية براندنبورغ في 2008.

وكان أول ترشيح لها للبرلمان في 2009، لكنها فشلت في الفوز بالانتخابات في لحظة صعبة في مسيرتها السياسية، لكنها عادت ونجحت في دخول البرلمان في 2013.

وفي عام 2018، أصبحت بربوك رئيسة لحزب الخضر بعد 13 عاما من انضمامها، قبل أن تصبح أول مرشحة للمستشارية في تاريخه في أبريل/ نيسان الجاري.

وكانت بربوك رياضية ناجحة للغاية في شبابها، إذ حصلت على 3 ميداليات برونزية في بطولات ألمانيا للقفز على الترامبولين، وانضمت لفريق كرة قدم للهواة حين كان عمرها 15 عاما.