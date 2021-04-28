هينيسي رام TRX 1500 إس يو في بقوة تتخطى ألف حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هينيسي عن سيارة ماموث 1000 اس يو في بالكشف عن صورة واحدة لها، والتي تستند إلى رام 1500 TRX، وتم وصفها بأنها اس يو في فائقة وحصرية تتميز بأداء السيارات الخارقة.

في حين أن 1500 TRX تحصل على قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجد بقوة 702 حصان و880 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أن هينيسي قررت تعزيز ذلك، ليُنتج المحرك قوة 1,012 حصان و1,314 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تجعل هذه القوة الهائلة السيارة تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.2 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 11.4 ثانية بسرعة 193 كم/س، وللمقارنة، تتسارع البيك اب إلى نفس السرعة في 4.5 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 12.9 ثانية بسرعة 174 كم/س.

التغيير الأكبر هو تحويل البيك اب إلى اس يو في بسبعة مقاعد، حيث ستحصل على هيكل مفصل حسب الطلب، وخط سقف ممتد، ونافذة خلفية كبيرة، وفي الداخل، سيأتي الصف الثاني بمقعدين منفصلين، ومقاعد قابلة للطي في الصف الثالث.

تم تجهيز السيارة أيضاً بمصد أمامي للأعمال الشاقة، كما تم رفعها مسافة 64 مم إضافية، مع جنوط مقاس 20 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 35 بوصة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى مصابيح ليد إضافية، وغيرهم.

وفي الختام، أطلق الرئيس التفنيذي لهينيسي على ماموث 1000 لقب ملكة سيارات الاس يو في، مشيراً إلى أنها ستمنح العملاء مزيجاً مثالياً من الرحابة والقوة والحصرية، وسيقتصر إنتاجها على 20 نسخة فقط بسعر يبدأ من 375,000 دولار (1,406,000 ريال).