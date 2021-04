شاهد رولزرويس فانتوم أوريبي المصنوعة بطلب ملياردير ياباني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر رولزرويس بإبداعاتها المصممة خصيصاً، وآخرها هي فانتوم أوريبي والتي صُممت خصيصاً لرجل الأعمال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، وقد تم إنشاؤها بالتعاون مع هيرميس لصناعة الأحذية والحقائب وغيرهم، وتُستوحى من مجموعة مايزاوا الفريدة من الخزف الياباني القديم.

تم تصور السيارة على أنها طائرة نفاثة أرضية، حيث تأتي بتصميم خارجي باللونين الأخضر والكريمي مثل أواني أوريبي العتيقة، حيث تأتي بلون خارجي أخضر أوريبي المصمم حسب الطلب، مع لمسات باللون الأبيض الكريمي بالأسفل.

يستمر التصميم ذو اللونين في الداخل، مع مقصورة باللونين الأبيض والأخضر، مع أنابيب هيرميس على مساند الرأس ودعامات الساق الخلفية، كما توجد أغطية مكبرات صوت خشبية مع مسام مفتوحة مثقبة، كما تم استخدام الخشب في الكونسول الوسطي والخلفي، وقُماش هرميس Toile Hعلى مساند الذراعين والكونسول وبطانة السقف.

وفي الختام، من بين المزايا الأخرى المُبرد وحصائر الأرضية الفريدة، مع معرض فريد من نوعه يستند إلى تصاميم الفنان والرسام الفرنسي الشهير بيبر بيرون، وغيرها الكثير من اللمسات الفريدة من نوعها داخل السيارة.

