“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارات ام جي بدون دفعة أولى ورسوم إدارية وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات إم جي من مجموعة تأجير الوكيل الحصري بالمملكة.

السيارات المشمولة في العرض:

إم جي RX8 موديل 2021

إم جي HS موديل 2021

إم جي ZS موديل 2021

مزايا العرض:

أول 3 أقساط عليهم

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

خدمات مابعد البيع

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 10.45% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 31 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

لمعلومات أكثر يُمكنك التواصل مع الرقم التالي: 920000649

صورة العرض: