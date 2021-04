رولزرويس رايث وداون سيحصلان على أجيال جديدة قريباً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير جديد أن رولزرويس ستوقف إنتاج وبيع الجيل الحالي من كل من داون ورايث في الولايات المتحدة بعد عام 2021، وذلك بسبب مشاكل تنظيمية هُناك، لكن سيستمر عرضها في أسواق أخرى حتى عام 2023.

من جانبه، قال متحدث باسم رولزرويس أن هُناك الكثير من الأشياء الجديدة قيد التطوير حالياً، فمن المحتمل أن تكون أجيال جديدة لسيارتي الكوبيه والكشف جديدة، حيث أعيد تصميم جوست لعام 2021، في حين أن داون ورايث أصبحتا قديمتين.

يُذكر أنه تم الكشف عن الجيل الحالي من رايث في معرض جنيف للسيارات 2013، وتبعتها داون بعد أكثر من عامين بقليل، وقد لاقت السيارات استقبالاً جيداً، وخاصة بعد أن تم وقف إنتاج فانتوم كوبيه وفانتوم دروب هيد كوبيه في عام 2016.

وفي الختام، تُشير تقارير سابقة إلى أن رولزرويس قد تستبدل داون ورايث بسيارات كهربائية بالكامل، لكن الرئيس التنفيذي للشركة قال سابقاً أن أول سيارة كهربائية للشركة لن تصل قبل 2030، في حين تُشير التقارير إلى أن الأجيال من داون ورايث الجديدة ستحصل على نسخة معدلة من منصة الشركة الفاخرة التي تُستخدم في كالينان وجوست وفانتوم.

