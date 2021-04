كاديلاك تكشف موعد تحول إسكاليد إلى سيارة كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون كاديلاك ليريك هي أول السيارات الكهربائية للصانع الفاخر، ولن تكون الأخيرة، حيث ستكون بداية لمستقبل كهربائي بالكامل بحلول 2030، في حين سيبدأ الإلغاء التدريجي لسيارات البنزين في عام 2025 وفقاً لتقرير جديد، والخطة كالتالي.

كاديلاك XT4 وXT5 وXT6، ستُصبح كهربائية فقط بين عامي 2025 و2026، والتالي هو الكشف عن سيارات السيدان ذات الدفع الخلفي CT4 وCT5، والتي من المقرر أن تُصبح كهربائية بالكامل في 2026 و2027.

وبالنسبة لـ اسكاليد، ستكون هذه هي آخر أجيالها التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، حيث كشفت الشركة عن الجيل الخامس كموديل 2021، وتنوي الشركة منحه عمر إنتاج يصل إلى تسع سنوات، في حين ستصل اسكاليد الكهربائية التي تستند إلى منصة Ultium في وقت مبكر من عام 2024.

وهذا يعني أن اسكاليد ستتوفر كسيارة بنزين وكهربائية لبضع سنوات، حيث لن يكون جميع مُحبي السيارة مستعدين للتخلي عن المحركات التقليدية، على الفور، لذا لا بد من وجود مرحلة انتقالية قبل أن تُصبح كهربائية بالكامل فقط.

وفي الختام، هُناك أمران مؤكدان، وهو أن مستقبل كاديلاك سيكون كهربائياً بالكامل، وستكون اسكاليد التي تعمل بمحرك V8 هي السيارة الوحيدة التي تعمل بمحرك تقليدي المتبقية لفترة طويلة.

