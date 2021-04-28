قرار بريطاني "جريء" بشأن السيارات ذاتية القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة النقل البريطانية، الأربعاء إنه سوف يسمح للسيارات ذاتية القيادة بالسير في شوارع البلاد في وقت لاحق العام الجاري.

وأضافت "سوف يتم السماح بالقيادة بدون استخدام اليدين في المركبات ذات تقنية الحفاظ على وجودها داخل حارة الطريق على الطرق السريعة ذات المرور البطيء، بسرعة قصوى تصل إلى 59 كيلومترا في الساعة"



وأوضحت الوزارة أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تحسن من سلامة الطريق عبر خفض نسبة الخطأ البشري الذي يساهم في أكثر من 85 % من الحوادث.

ويمكن لتكنولوجيا القيادة الذاتية في السيارات والحافلات ومركبات توصيل الطلبات أن تساعد في خفض التكدس العمراني، حيث تتفاعل أضواء المرور والسيارات لتيسير المرور وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن الصغيرة والكبيرة.

وقالت وزيرة النقل راتشيل ماكلين: "هذه خطوة رئيسية من أجل الاستخدام الآمن لمركبات القيادة الذاتية في المملكة المتحدة، ما يجعل الرحلات البرية المستقبلية أكثر صداقة للبيئة وأسهل وأكثر موثوقية خلال مساعدة البلاد أيضا في إعادة البناء بشكل أفضل".

وأضافت "لكن يجب أن نضمن أيضا نشر هذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة بشكل آمن، وهذا هو السبب في أننا نجري مشاورات بشأن قواعد كيف يمكن إحداث ذلك".