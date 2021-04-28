“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” كيا K5 وتيلورايد بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات كيا بالتعاون مع شركة كيا الجبر.
السيارات المشمولة في العرض:
- كيا K5 موديل 2021
- كيا تيلورايد موديل 2021
مزايا العرض:
- القسط الأول عليهم
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- تأمين شامل
- بدون تحويل الراتب
- خدمات ما بعد البيع
الشروط والأحكام:
- نسبة سنوية تبدأ من 9.23% بدون التأمين.
- العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.
لمعلومات أكثر يُمكنك التواصل مع الرقم التالي: 920000649
صورة العرض: