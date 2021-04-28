الارشيف / اخبار السيارات

“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” كيا K5 وتيلورايد بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات كيا بالتعاون مع شركة كيا الجبر.

السيارات المشمولة في العرض:

  • كيا K5 موديل 2021
  • كيا تيلورايد موديل 2021

مزايا العرض:

  • القسط الأول عليهم
  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • تأمين شامل
  • بدون تحويل الراتب
  • خدمات ما بعد البيع

الشروط والأحكام:

  • نسبة سنوية تبدأ من 9.23% بدون التأمين.
  • العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

لمعلومات أكثر يُمكنك التواصل مع الرقم التالي: 920000649

صورة العرض:

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا