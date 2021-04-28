تعرف على أسباب ثقل مقود السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مقود السيارة الجزء الأهم في أدوات التحكم الأساسية في السيارة، حيث يقوم بضبط اتجاهات السيارة والتحكم بالاطارات وانعطافاتها وكل مناوراتها، وهو ما يتيح للسائق التحكم في السيارة وتوجيهها كيفما شاء.

لكن مع مرور الوقت يلاحظ بعض سائقي السيارات وجود ثقل في مقود السيارة أثناء توجيهها، وهو مما يؤثر بالسلب على القيادة بشكل آمن وقد يتسبب في وقوع حوادث السير.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة نستعرض لكم اليوم خلال السطور التالية أبرز أسباب ثقل مقود السيارة في السيارة، وهي كما يلي:

انخفاض زيت المقود

يعمل زيت المقود على تشحيم مضخة مقود السيارة، ونقل الضغط بسلاسة عبر النظام، وفي حال انخفاض مستوى الزيت فإنه يسبب صعوبة دوران مقود السيارة.

مضخة المقود

تتعرض مضخات التوجيه الكهربائية أحياناً للخلل أو التلف، ومن مؤشرات تعرض المضخة للأعطال صدور أصوات مزعجة منها، ويجب عند بداية ظهور هذه الأصوات إجراء فحص لنظام مقود السيارة (Power Steering System)، لعلاج المشكلة قبل تفاقمها.

حامل مقود القيادة

يعد حامل مقود القيادة أحد الأجزاء الأساسية في نظام التوجيه، وقد تتضرر حوامل التوجيه مع مرور الوقت والاستخدام الكثير، وهو ما يسبب ثقل دوران المقود.