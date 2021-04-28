أبرز النصائح للتأكد من كفاءة سيارتك المستأجرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع كل مرة تقوم باستئجار سيارة جديدة، فإن المراحل الاولى تعتبر الأهم في قيادتك، حيث تتعرف على السيارة بداية من أزرار النوافذ والمكيف وصولاً إلى التحكم في المقود، لذا نقدم لك نصائح مهمة حول كيفية التعامل عند ركوب سيارة جديدة.

قبل ركوب السيارة عليك التحقق من وجود أي خدوش، لا تخف من التقاط الصور باستخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي.

أما عند خول السيارة فعليك التحقق من الأتي:



أولاً بمجرد دخولك للسيارة قم بتشغيل المحرك واتركه لفترة، فهذا يتيح لك الفرصة للتأكد من أن السيارة تعمل بشكل جيد إلى حد ما، مع عدم وجود ضوضاء غريبة.

ثانياً قم بتشغيل مكيف السيارة والتأكد من أدائه، حيث أن المكيف في دول ذات الحرارة المرتفعة مثل الخليج يمثل أهمية قصوى، فقط قم بتشغيله مع المحرك واتركه لفترة للتأكد من مستوى تبريده.

ثالثا قبل التحرك بالسيارة تأكد من عمل نظام الملاحة الخاص بالسيارة، أما إذا لم يكن متوفر فتأكد منه من خلال الجوال

رابعاً قم بتعديل المقعد والمقود حتى تتأكد من أنسب وضع لك، ثم قم بتعديل المرايا الجانبية ومراية الرؤية الخلفية، للتأكد من الحصول على أنسب وضعية للقيادة.

وأخيراً قم بالتعرف على كل الأزرار الموجودة في السيارة وتجربتها مثل أزرار النوافذ وأزرار المكيف والمساحات الأمامية والراديو وزر تشغيل المحرك وكيفية تشغيل إضاءة السيارة…إلخ.

هذا والجدير بالذكر أن يلو تحرص التطوير المستمر لأسطول سيارات الشركة مع الحفاظ على نظافة الفروع وتعقيم السيارات، مع الحرص على التحديث الدائم لأسطول سيارات يلو، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

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