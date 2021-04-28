فيديو.. أسوأ السيارات بتقييم الحوادث في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار عقود، تخضع المئات من السيارات لاختبارات إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة و معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة بأمريكا

وعبر تاريخ هذه الاختبارات، فشلت مجموعة موديلات أكثر من غيرها في اختبارات الأصطدام والحوادث التي خضعت لها تحت اشراف إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة NHTSA، والتي جمعها موقع "كار أند درايفر" ضمن هذه القائمة.

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ومن أكثر الموديلات فشلا في هذه الاختبارات وجاءت ضمن قائمة الموقع، نسخة عام 1996 من طراز شيفروليه Astro Van وطراز GMC Safari، بحصولها على أقل درجة تقييم بالاختبارات.





ونسخة عام 1996 من طراز فورد Aerostar كانت أيضا ضمن قائمة السيارات الأقل تقييما في تاريخ اختبارات إدارة NHTSA الأمريكية.





وضمن القائمة جاءت أيضا نسخة عام 1997 من طراز جييب شيروكي، وهو الموديل الشهير الذي ظهر في أفلام "حديقة الديناصورات"، وشهرته لم تسعفه عند حصوله لتقييم ضعيف في اختبارات الحوادث.





وضمت القائمة أيضا، النسخ التي طرحت لعام 1997، من كل من طراز بونتياك Trans Sport، وطراز مونتانا، وطراز شيفروليه Venture وطراز Oldsmobile Silhouette.





كما ضمت القائمة نسخة عام 2000 التي طرحت من طراز ودودج "نيون"، وكانت من السيارات التي فشلات في تقييم اختبارات الحوادث بحصولها على أضعف معدلات الأمن.





وضمن القائمة، جاءت أيضا نسخة عام 2001 من شاحنة فورد الشهيرة Ford F-150 بحصولها على تقييم كان من أضعف تقييمات إدارة NHTSA الأمريكية.





ومن الموديلات اليابانية صاحبة التاريخ السيء في هذه الاختبارات، جاء ضمن القائمة طراز Mitsubishi Galant موديل عام 2004.





ومن ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، ضمت القائمة طراز "أكسنت" الذي كانت نسخته لعام 2017 من الموديلات الأكثر فشلا في تاريخ اختبارات إدارة NHTSA الأمريكية.





