أسرع 5 سيارات كهربائية في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بسوق السيارات حاليا مجموعة استثنائية من الموديلات الكهربائية التي تتمتع بسرعة خارقة تضاهي سيارات السباق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أسرع 5 سيارات كهربائية في العالم تتوفر بالأسواق خلال عام 2021، وألحقها أيضا بأبطأ 5 سيارات كهربائية بالأسواق.

بدأ الموقع بالسيارات الكهربائية الأسرع في هذه القائمة، وفق معدل تسارعها من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة، وجاءت في مقدمة القائمة سيارة Aspark Owl التي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.69 ثانية فقط.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة سيارة Rimac C_Two التي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.85 ثانية فقط.





من بعدها، جاء طراز Tesla Model S Plaid الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.





وطراز Automobili Pininfarina Battista الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.0 ثانية فقط.





وطراز Porsche Taycan Turbo S الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.





من بعدها، كشف الموقع ضمن قائمته عن أبطأ خمسة سيارات كهربائية تتوفر بالأسواق خلال عام 2021، وبدأ القائمة بطراز Nissan Leaf الذي يطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.





ثم طراز Chevy Bolt الذي يطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.





ثم طراز BMW I3 الذي يطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.6 ثانية.





ثم طراز Mini Cooper SE الكهربائي الذي يطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.





وفي ختام القائمة، يأتي طراز Kia Kona Electric Limited الكهربائي الذي يطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.6 ثانية.



