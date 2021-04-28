سوق المستعمل.. سيارات سيدان يمكن شراؤها دون خوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على نطاق دولي، تتوفر بسوق السيارات المستعملة مجموعة من الموديلات التي اكتسبت ثقة الخبراء ويمكن شراؤها مستعملة ضمن فئة السيدان الفارهة.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، أفضل 5 سيارات سيدان فارهة يمكن شراؤها حاليا ضمن سوق المستعمل بوصفها أهل للثقة على المدى البعيد.

وضمت القائمة في مقدمتها، نسخة عام 2019 من طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة BMW 3 Series والتي تتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، من ضمنها محرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 255 حصانا ومحرك توربيني بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 382 حصانا.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة نسخة عام 2018 من طراز تسلا الكهربائي Tesla Model 3 التي تتوفر ضمن فئات السيدان الفارهة، وتتمتع بنطاق سير حتى 220 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياتها.





وضمن القائمة جاء من ماركة جينيسيس الكورية الجنوبية طراز Genesis G90 ضمن السيارات السيدان الفارهة الموثوق بها حين شرائها مستعملة، وتحديدا نسخة عام 2017 منه، وتوفر هذا الطراز بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، من ضمنها، محرك V6 بسعة 3.3 لتر، ينتج قوة 365 حصانا، ومحرك V8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 420 حصانا.





ومن ماركة لينكولن الأمريكية، ضمت القائمة طراز Lincoln MKZ وتحديدا نسخته لعام 2016، التي نصح الموقع بشرائها مستعملة، وكانت تتوفر بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 240 حصانا، وتتوفر أيضا بمحرك V6 بسعة 3.7 لتر ينتج قوة 300 حصان.





في ختام القائمة، جاء طراز Porsche Panamera موديل عام 2015 ضمن السيارات السيدان الفارهة الموثوق بها، والذي توفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية.



