فورد تخوض تحدي تصنيع بطاريات سياراتها الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت فورد خطوات جادة لتعزز مكانتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.

أعلنت فورد عن تدشينها لأول مركز تابع لها لأبحاث تطوير وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن كانت في الماضي تستعين ببطاريات كهربائية من صناعة ماركات أخرى تضيفها لسياراتها.

المركز الجديد من فورد، تم تأسيسه بولاية ميتشجان الأمريكية، ويحمل اسما رسميا Ford Ion Park، في إشارة لحديقة فورد لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، وفقا لـ"ذا فيرج".





وسيعمل بالمركز مجموعة من فرق الأبحاث والتطوير بمجال بطاريات السيارات الكهربائية، سيتكون من 150 خبيرا في هذا المجال.

وسيكون الافتتاح الرسمي لمركز أبحاث فورد الجديد في وقت لاحق من عام 2022 المقبل، حسب ما ذكر "ذا فيرج"، وسيحتوي على معامل لتصنيع البطاريات ومعامل لاختبارها، ومعامل لتجميع أجزاء بطاريات السيارات.

ولن تعلن فورد عن موعد محدد تلتزم خلاله بطرح أول بطارية ينتجها هذا المركز الجديد، حيث ستمنح علماءها ومطوريها الوقت اللازم لإتمام مهمتهم بكفاءة.

وسبق أن أعلنت فورد عن أن خطتها للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 100%، تخصص لها رأسمال يقدر بـ 22 مليار دولار، ستخصص منها 7 مليارات دولار لتطوير أنظمة القيادة الذاتية.