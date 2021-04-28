مرسيدس تعيش فترة انتعاشة غير مسبوقة.. سر الموديل الفخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش مرسيدس فترة انتعاشة غير مسبوقة، بأن طرحت رسميا مجموعة متميزة من الموديلات في وقت قصير كانت من أكثر السيارات المرتقبة.

وعقب تعزيزها لأسطولها الكهربائي بطرح موديلات EQB و EQS، عادت الماركة لتبهر عشاق الفخامة والرفاهية، بطرحها لنسخة جديدة من طراز Maybach S-Class الفخم لعام 2022.

وأوضح موقع "موتور وان" أن موديل Maybach S-Class بنسخته الجديدة كان ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، في حين أن هذه النسخة الخاصة التي تعلن عنها مرسيدس، يميزها أنها نسخة مزودة بمحرك بـ6 إسطوانات، أقل في القدرات من محرك النسخة التي أعلن عنها العام الماضي، وكان محرك من فئة V8، ثماني الإسطوانات.













في الوقت نفسه، كانت قد شوقت مرسيدس عشاقها بطرح نسخة عاملة بمحرك سيكون الأقوى بين فئات طراز Maybach S-Class، سيكون محرك من فئة V12، والنسخة العاملة بهذا المحرك سيكون طرحها بمناسبة مرور 100 عام على ظهور علامة Maybach.

وفيما يخص النسخة العاملة بمحرك V6 والتي يتحدث عنها هذه التقرير، فتطرحها مرسيدس بدافع توفير فئات من طراز Maybach S-Class بتكلفة أقل تكن في المتناول لعملائها المميزين ممن هم ليسوا فاحشي الثراء.









ويعمل محرك هذه النسخة، بقوة 362 حصانا، وعزم دوران 369 لفة/قدم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.

وستطرح هذه النسخة العاملة بمحرك V6 من طراز Maybach S-Class بمسمى تجاري S480، وستتوفر للبيع في السوق الصينية كبداية بسعر افتتاحي 226,300 ألف دولار.



