Tipo Cross.. مواصفات وأسعار أحدث موديلات فيات تيبو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فيات الموديل الجديد من سيارتها Tipo المدمجة مع رتوش تصميمية وتجهيزات موسعة ومحركات اقتصادية وعضو جديد بين قائمة موديلاتها

وأوضحت فيات الإيطالية أن الموديل الجديد يحمل الاسم Tipo Cross، والذي يتميز بمكونات أكثر صلابة على الجسم وخلوص أرضي أكبر بمقدار 4 سم، لينضم إلى شقيقيه الهاتشباك والكومبي.



ومن التجهيزات الجديدة، التي اعتمدت عليها السيارة، مساعد الحفاظ على حارة السير ومراقبة انتباه قائد السيارة، كما يتوفر للسيارة نظام الملتيميديا Uconnect، مع واجهة شحن USB في المؤخرة، ونظام الدخول بدون مفتاح.

ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 70 كيلوواطا/95 حصانا إلى 96 كيلوواطا/130 حصانا.

وأشارت فيات إلى أن جميع المحركات قد حصلت على تحسينات وتعديلات ساهمت بشكل فعال في تقليص معدلات الاستهلاك؛ حيث وصل معدل استهلاك أكثر النسخ اقتصادية 4.4 لتر/100 كلم.

ويبدأ سعر السيارة Tipo الجديدة من 17 ألف و490 يورو.