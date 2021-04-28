شركات سيارات ترتدي الزي العسكري.. ماركات السلم والحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الشائع في مجال صناعة السيارات أن تتخصص ماركات سيارات في مجالات أخرى إلى جانب صناعة السيارات، خاصة الصناعات العسكرية.

من هنا جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز ماركات صناعة السيارات التي سبق لها الدخول في مجال الصناعات العسكرية بتصنيعها لعدد من المركبات العسكرية المصفحة.

ضمت القائمة ماركة كاديلاك الأمريكية، التي سبق لها تصنيع مركبات عسكرية مصفحة للجيش الأمريكي، من ضمنها مصفحة باسم V-Series Commando.





من بعدها، ضمت القائمة ماركة سوبارو اليابانية، التي سبق لها أيضا تصنيع مركبات مصفحة خصصت للمجهود الحربي، كان منها مصفحة باسم The Ultra Light Vehicle.





وماركة كرايسلر الأمريكية، أيضا، كان لها دورا في تصنيع المركبات العسكرية المصفحة، وسبق لها تصنيع مركبة عسكرية باسم The M113، كان مزودة بمجنزرات.





وماركة فيات الإيطالية، سبق لها أيضا تصنيع مركبات مصفحة للجيش الإيطالي إلى جانب عملها بصناعة السيارات، ومن المركبات التي سبق لها تصنيعها مدرعة باسم The 6614.





وماركة بويك الأمريكية، التي تعتبر من أعرق ماركات السيارات ذات التاريخ الحافل في الصناعات الحربية، وسبق لها تصنيع العديد من المركبات المصفحة والسيارات العسكرية للجيش الأمريكي.





وماركة ميتسوبيشي اليابانية، جاء أيضا ضمن القائمة، حيث سبق لها تصنيع مركبات عسكرية للجيش اليابانية، كان منها مركبة باسم Type 73 Light Truck.





وضمت القائمة أيضا ماركة السيارات الأمريكية دودج، التي سبق لها تصنيع مركبات مصفحة وشاحنات نقل أفراد عسكرية، كان منها مركبة باسم M37 Power Wagon.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، التي سبق لها أيضا تصنيع مركبات عسكرية، كان منها مركبات مصفحة ذاتية القيادة طورتها للجيش الكوري الجنوبي وطرحتها باسم Self-Driving Military Truck، تعمل على 6 عجلات.



