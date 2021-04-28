دراجات نارية هندية تشعل الأسواق.. ما سرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على نطاق دولي، يتوفر حاليا بسوق الدراجات النارية الهندية المستعملة مجموعة متميزة من الدراجات، التي تجمع بين الكفاءة والتكلفة الزهيدة،

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، أبرز الدراجات النارية هندية الصنع التي تتوفر للبيع حاليا كموديلات مستعملة بقدرات فائقة، وفي الوقت نفسه لا تتخطى قيمتها السوقية الـ10 آلاف دولار.

ضمت القائمة نسخة عام 2002 من الدراجة النارية Indian Chief التي تتوفر بمحرك V-TWIN، ينتج قوة 1638 سي سي، وتصل قيمتها السوقية الحالية لـ 9,999 ألف دولار.





بعدها، جاءت نسخة عام 2014 من الدراجة النارية الهندية Indian Chief Vintage التي طرحت بمحرك بقوة 1,819 سي سي، ولا تتخطى قيمتها السوقية الحالية الـ 10 آلاف دولار.





ونسخة عام 2016 من الدراجة النارية الهندية Indian Dark Horse التي توفرت بمحرك من نوع "ثندر ستروك 111"، بعزم دوران 119.2 لفة/قدم، وقوة 1811 سي سي.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة نسخة عام 2011، من دراجة Indian Chief Classic الهندية، التي طرحت بمحرك بقوة 1720 سي سي.





ودراجة Indian Scout Bobber Sixty بنسختها الأحدث التي طرحت لعام 2021 الجاري، التي تتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 8,999 ألف دولار فقط، وتعمل بمحرك ينتج قوة 78 حصانا.





من بعدها ضمت القائمة، دراجة Indian FTR 1200 بنسختها التي طرحت عام 2019، العاملة بمحرك V-twin وتصل قيمتها السوقية الحالية لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.





ونسخة 2019 أيضا من دراجة Indian Chieftain Dark Horse التي تتوفر حاليا بقيمة سوقية لا تتخطى الـ 10 آلاف دولار.





وضمت القائمة في ختامها نسخة عام 2015، من دراجة Indian Scout العاملة بمحرك V-twin، بقمية سوقية تصل لـ 10 آلاف دولار بحد أقصى.



