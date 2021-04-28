قائمة السيارات الأكثر توفيرا للوقود في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحركات تقليدية، تتمتع بمعدل اقتصادي في توفير الوقود أكثر من غيرها.

وجمع موقع "كار أند درايفر" في قائمة، أكثر السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلية تقليدية توفيرا للوقود من موديلات 2021.

ضمت القائمة، طراز فولكسفاجن جولف، الذي يستهلك من الوقود معدل جالونا لكل 29 ميلا.





ثم طراز هوندا أكورد، الذي يستهلك من الوقود جالونا لكل 38 ميلا.





ثم طراز شيفروليه سبارك، الذي يستهلك جالونا لكل 38 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





تلاه طراز فولكسفاجن جيتا، الذي يستهلك جالونا لكل 41 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





ثم طراز كيا فورت، الذي يستهلك جالونا لكل 41 ميل يقطعهم على الطريق السريع.





ثم طراز نيسان فيرسا، الذي يستهلك جالونا لكل 40 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





ثم طراز تويوتا كورولا هاتشباك، الذي يستهلك جالونا لكل 41 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





ثم طراز ميتسوبيشي ميراج، الذي يستهلك جالونا لكل 43 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.



