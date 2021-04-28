مواصفات "سيينا وودلاند".. تويوتا تستعد للرحلات والتخييم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت ماركة تويوتا اليابانية لقائمة ماركات السيارات التي تعلن عن سيارات جديدة من صنعها لعام 2022.

وكشفت تويوتا عن نسخة خاصة من طراز "سيينا" ضمن فئة mini-van، المخصصة لأكثر من 6 ركاب، ونقل موقع "موتور وان" لقطاتها الرسمية.

وقدمت تويوتا النسخة الخاصة الجديدة من "سيينا" باسم "وودلاند"، بقدرات محدثة تعزز من قدراتها كسيارة عائلية كبيرة الحجم، وكموديل مخصص للرحلات والتخييم.









من الداخل، منحت تويوتا عملائها مجموعة من مصادر الطاقة التي يحتاجها عشاق التخييم، بأن أضافت لطراز "سيينا وودلاند"، وصلات كهرباء بقوة 1500 واط، مع منظومة صوت ترفيهية من ماركة jbl بقوة 1200 واط.

كما يتوفر بالطراز صف ثالث من المقاعد لتوفر مزيدا من الرحابة، وتكتمت تويوتا على مواصفات المحرك والتكلفة الرسمية للطراز، لحين طرحه للأسواق رسميا بداية عام 2022 القادم.



