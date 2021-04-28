هيونداي تكشف النقاب رسميا عن Kona N 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد العديد من اللقطات التشويقية، أزاحت ماركة هيونداي الستار رسميا عن النسخة الأحدث لطراز "كونا N" لعام 2022 بقدرات متميزة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تطرحه هيونداي، ضمن فئتها N عالية الأداء.

يتمتع طراز "كونا N"، بمحرك توربيني هو نفسه الذي تطرحه هيونداي مع طراز فيلوستر N الهاتشباك الرياضي القوي.









ويأتي المحرك بسعة 2.0 لتر، رباعي الإسطوانات، ينتج قوة 276 حصانا، بعزم دوران 289 لفة/قدم، ومع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.5 ثانية.

وتصل السرعة القصوى لطراز "كونا N"، لـ 149 ميلا في الساعة، ويدعم المحرك ناقل سرعة أوتوماتيكي wet-dual-clutch مزود بـ 8 سرعات.









ويطرح الطراز بإطارات خاصة، من طراز Pirelli P-Zero بقياس 19 بوصة، ويصل وزنه لـ 3,340 رطل، أما عن القدرات التقنية، فمن الداخل يتمتع الطراز بشاشة عدادات خلف المقود بقياس 10 بوصات.

وسيتوفر الطراز للبيع بتكلفة افتتاحية 34 ألف دولار، ويفتح باب حجزه للشراء نهاية عام 2021 الجاري.