موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أسرع موديلات يابانية وأغلى فيراري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرحت شركات صناعة السيارات اليابانية على مدار تاريخها العديد من الموديلات الاستثنائية تمتعت بالسرعة الفائقة.

طرحت شرك "رام" الأمريكية، مجموعة من الشاحنات التابعة لفئة "بيك أب" وصفت بالأسوأ في تاريخها.

عبر تاريخها الطويل، طرحت شركة فيراري مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة، عززت من خلالها مكانتها بين الشركات الكبرى حول العالم.

تستعد شركة جيب الأمريكية لإجراء تعديلات تصميمية على سيارتها Compass، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

تواصل ماركات صناعة السيارات الصينية إبهار العالم بطرح موديلات كهربائية تنافس بها أعتى ماركات السيارات بهذا المجال.

أعلنت ماركة رينو عن نيتها للسير على خطى ماركة فولفو، بتحديد السرعة القصوى للسيارات المستقبلية التي تنوي طرحها، ومعها ماركة "داسيا".

ضمن مؤتمرها السنوي الذي أقيم في موسم ربيع 2021، أعلنت "أبل" عن مجموعة من الأجهزة الحديثة، كان من ضمنها جهاز "إير تاجز"، لتقفي الأثر.