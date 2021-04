شاهد ماكلارين 765LT تحترق بالكامل في محطة وقود بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اشتعلت النيران في سيارة ماكلارين 765L أثناء وقوفها في محطة وقود في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تدمرت بالكامل بسبب الحريق، وتُظهر مقاطع الفيديو هرع رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

يُذكر أن الحريق كان شديداً لدرجة أن رجال الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين لإخماده، وللأسف لم يتمكنوا من إنقاذ السيارة، وتظهر ذائبة تماماً بشكل لا يُمكن التعرف عليه إلا من خلال نظام العادم الرباعي المركزي في الخلف.

كان مالك السيارة قد اشتراها مؤخراً وقادها مسافة 160 كم فقط، حيث قادها قبل ثلاثة أيام من الحريق، في حين أن سبب الحريق غير معروف، لكن من المحتمل أن الوقود انسكب بشكل خاطئ على العادم أثناء التزود بالوقود.

بالطبع بالنظر إلى سعرها الباهظ والذي يبلغ 299 ألف دولار ( 1.12 مليون ريال) فنأمل أن تكون مؤمن عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها سيارة ماكلارين تُدمر في حريق، حيث احترقت سيارة ماكلارين سينا في عام 2018 ودُمرت بالكامل.

وفي الختام، يُذكر أن ماكلارين 765L تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 755 حصان، وتأتي بوزن أخف بـ 79 كجم من 720S والتي تأتي بقوة 710 حصان، ويقتصر إنتاج 765L على 765 نسخة فقط.

