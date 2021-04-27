نصائح عامة لتأجير السيارات بتكاليف منخفضة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد تأجير سيارة بشكل دوري أحد أفضل الحلول البديلة عن شراء سيارة جديدة لتفادي مصروفاتها المرتفعة من تكاليف القسط الشهري، بجانب مصروفات الصيانة المختلفة والتأمين، ولكن كيف يمكن لتأجير السيارات أن يكون خيار اقتصادي؟.

في البداية إذا كنت مهتم بتأجير السيارات بشكل شبه يومي فإن الحصول على عضوية شركة التأجير سيقدم لك العديد من الخصومات والمميزات الأخرى مثل الحصول على أحدث العروض وغيرها، لذا احرص دائماً على الحصول على عضوية شركة لتأجير السيارات، حتى إذا لم تكن مستأجراً متكرراً.

هذا وبالحديث عن عضوية الشركات، فإن الوفاق لتأجير السيارات ( يلو ) تقدم مجموعة من المميزات بشكل حصري لأعضائها، حيث توفر نظام عضويات مميز بإسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة مثل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني.

كذلك فإن تأجير السيارات يوفر من النفقات الشهرية الخاصة بالصيانة، هذا بالإضافة إلى المزيد من الرفاهية والأمان من خلال الخدمات المتميزة لشركات التأجير مثل خدمة الصيانة المتنقلة التي توفرها يلو، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق.

كما يمكنك الحصول على سيارة لفترات طويلة بأسعار تنافسية، حيث تقدم يلو خدمة التأجير طويل الاجل مع العديد من الخصومات والمميزات وهو ما يجعل الحصول على سيارة لفترة طويلة خيار اقتصادي مميز.

وأهم ما يميز التأجير طويل الأمد أنه خلال مدة تأجير السيارات، لن يكون على المستأجر أن يشغل نفسه بأي إشكاليات غير متوقعة في السيارة، كما ستتيح له يلو تغيير لون السيارة إذا كان لا يعجبه مع تغيير نوع السيارة نفسها لكي يتفقد مختلف الطرازات ويعرف ما يناسب متطلباته وتفضيلاته بالقيادة، لذا يصبح التأجير طويل الأجل خيار أكثر رفاهية وأفضل اقتصادياً.

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