مرسيدس مايباخ إس كلاس 2021 تحصل على إصدار 6 سلندر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن اس كلاس مايباخ في نوفمبر الماضي كسيارة V8 فقط، وفي وقت سابق من هذا الشهر كشفت عن إصدار بمحرك V12 للاحتفال بمرور 100 عام على مايباخ، وها هو إصدار ثالث ينكشف بالصين، والذي يحمل شارة S480، ويأتي بمحرك أصغر بستة أسطوانات، وذلك لتجنب الضرائب الباهظة على استخدام المحركات الكبيرة.

يُذكر أن الجيل السابق من اس كلاس كان مُتاحاً بمحرك بأربعة أسطوانات في الصين لنفس السبب، وحالياً سيتوفر الإصدار ذي المحرك الأصغر من اس كلاس مايباخ في السوق الصيني فقط، ونتوقع أن نراه أيضاً في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.

تستخدم سيارة مايباخ S480 4Matic الجديدة محرك بنزين بستة أسطوانات بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

وفي الختام، يبدأ سعر الإصدار الأرخص من اس كلاس مايباخ من 226,300 دولار (849,000 ريال) بالصين، ويُذكر أن اس كلاس مايباخ التي تعمل بمحرك V8 يبدأ سعرها من 184,900 دولار (693,000 ريال) بأمريكا.

