إلغاء قرار منع السفر إلى البحرين بالدراجات النارية عبر جسر الملك فهد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قضت المحكمة الإدارية بالدمام مؤخرًا بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد القاضي بمنع سفر المسافرين إلى البحرين بالدراجات النارية عبر الجسر، وذلك وفقا لـ”الوطن”.

وفي التفاصيل، فقد جاء حكم المحكمة الإدارية بالدمام بعدما رفع أحد المسافرين دعوى قضائية للمطالبة بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية بعدما تم منعه من ذلك دون بيان سبب أو سند نظامي، وذكر ممثل المؤسسة أن منفذ جسر الملك فهد له استقلالية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن المنع تم لما لاحظته المؤسسة من ازدياد حوادِث تلك الدراجات خلال فترة ماضية.

وأكد المدعي أن ما ذكرته المؤسسة غير صحيح، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر مما يعني عدم ثبوت تسببها في الحوادث، وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين المسافرين من السفر بدراجاتهم.