آبل إير تاج: هل يساعدك على إيجاد مفاتيح السيارة الضائعة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جميعنا تعرض لضياع المفاتيح أو المحافظ لمرة على الأقل في حياته، وها هي آبل تكشف عن حل لهذه المشكلة، وهو جهاز جديد مزود بتقنية بلوتوث يُسمى إير تاج، وهو صغير بما يكفي لينزلق بسهولة في المحفظة أو حقيبة اليد أو يتدلى من سلسلة المفاتيح دون مشكلة، ويبلغ سعره 29 دولار فقط (109 ريال)، والذي يُمكنه تتبع السيارات المسروقة أيضاً.

يستخدم الجهاز بطارية بعمر تشغيلي يبلغ حوالي عام، ويُمكن إقرانها بجهاز آبل الخاص بك، وبسبب أنه يعمل بخاصية البلوتوث، فهو نظرياً لن يعمل على المسافات البعيدة، حيث يعمل عبر ميزة Find My الخاص بآبل، حيث يُرسل الجهاز إشارة مشفرة يُمكنك أنت فقط رؤيتها، إلا أن الشركة وجدت حلاً لمشكلة المسافة.

يقوم الجهاز بإرسال رسالة مشفرة إلى أجهزة آبل الأخرى، ومن ثم تنتقل الإشارة وهكذا إلى أن تصل إليك، لكن هذا لا يُعد حلاً جذرياً لتتبع السيارات المسروقة، حيث ستحتاج إلى أن يوجد جهاز آبل واحد على الأقل بالقرب من جهاز إير تاج، كما أن الجهاز مصمم ليُرسل إشعار إلى أقرب جهاز له إذا ظل فترة من الوقت بعيداً عن الجهاز غير المقترن به، ليُخطره بوجوده، لكن ماذا إذا كان هذا الشخص هو اللص الذي سرق سيارتك؟

وفي الختام، لم تروج آبل للجهاز بأنه يُستخدم لتتبع السيارات المسروقة، ومع ذلك، فمع أنظمة LoJack التي يبدأ سعرها من 695 دولار (2,600 ريال) لتتبع السيارة، فإن شراء إير تاج قد يكون بديلاً جذاباً للبعض.