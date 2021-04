هيونداي كونا N تنطلق رسمياً بقوة 286 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت هيونداي رسمياً سيارتها كونا N وهي أول كروس اوفر عالية الأداء في تشكيلة الشركة، والتي تستمد قوتها منحرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر توربو يولد قوة 276 حصان و392 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما يُمكن زيادة القوة مؤقتاً إلى 286 حصان باستخدام وظيفة N Grin Shift، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كم/س.

يُذكر أن وظيفة N Grin Shift ترفع من أداء المحرك وناقل الحركة لمدة 20 ثانية، بينما ينشط N Power Shift أثناء التسارع ويزيد من عزم دوران المحرك أثناء النقلات، كما يعمل نظام N Track Sense Shift على تحسين النقلات.

ولتعزيز أدائها، تأتي كونا N بجنوط مقاس 19 بوصة مدعومة بمكابح عالية الأداء، كما تأتي بترس تفاضلي إلكتروني محدود الإنزلاق، والذي يُوفر أقصى قدر من المُتعة في المنعطفات، مع نظام عادم مزدوج جديد وهيكل مُقوى، وخمسة أوضاع قيادة وهي Eco وNormal وSport وN وCustom.

وبالنسبة للتصميم، فتأتي السيارة بتصميم خارجي قوي مع شبك فريد ولمسات حمراء، مع عتبات جانبية رياضية ومشتت هواء أمامي، وفي الخلف، تحوي السيارة على ضوء فرامل ثلاثي، ومشتت هواء مزدوج مما يزيد القوة السفلية، ونظام عادم مزدوج هائل، مع شارات N.

وبالنسبة للمقصورة، فستجد عجلة قيادة N الرياضية وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، مع أجهزة قياس رقمية ونظام ترفيهي مقاس 10 بوصة مع خرائط مسار وجهاز توقيت الدوران، كما توجد دواسات معدنية، ومقاعد رياضية تحمل شعار N.

نصل إلى مزايا السلامة، حيث تتوفر بمساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومثبت السرعة الذكي، وتشتمل المزايا الأخرى على نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الضوء العالي، وتنبيه تجنب الاصطدام وحركة المرور الخلفية، وتحذير الخروج الآمن.

وفي النهاية، يم تُعلن الشركة عن أسعارها بعد والذي نتوقع أن تكشف عنه بالقرب من موعد توفرها في الأسواق، في حين يقول مسؤولي هيونداي أنها ستكون ميسورة التكلفة نسبياً، لكنهم قللوا من إمكانية وجود نسخة دفع كُلي.

