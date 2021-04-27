قائمة أسوأ شاحنات "رام" الأمريكية.. تجنب الشراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شرك "رام" الأمريكية، مجموعة من الشاحنات التابعة لفئة "بيك أب" وصفت بالأسوأ في تاريخها.

وفي تقرير بالصور ،جمع موقع هوت كارز قائمة تابعة لشركة رام قال إنها فشلت في التواجد بالأسواق.

وفي المقدمة، جاءت نسخة عام 2016 من شاحنة Ram 2500، التي تعرضت للفشل عند طرحها بالأسواق لتعرضها للاحتراق المتكرر بعدد من أجزائها الداخلية.





وضمت القائمة، نسخة عام 2015 من الموديل نفسه التي كانت من أسوأ شاحنات رام بسبب أعطال متكررة كانت تتعرض لها على مستوى الطاقة.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة عام 2014 التي طرحت من شاحنة Ram 150 والتي فشلت في كسب ثقة الأسواق بسبب أعطال متكررة في البطارية وخواص امتصاص الصدمات بها.





ومن نفس الموديل، ضمت القائمة نسخة عام 2013، من شاحنة رام Ram 1500 التي واجهت فشلا وقت طرحها للأسواق، بسبب أعطال متكررة في منظومتها الترفيهية ومن ضمنها المذياع.





وضمت القائمة نسخة عام 2012، من شاحنة Ram 2500، التي فشلت عند طرحها بالأسواق، بسبب أعطال متكررة رصدت بها في مجرى الوقود.





ونسخة عام 2012 أيضا من شاحنة Ram 3500، كانت من الموديلات الأكثر فشلا في تاريخ الماركة، بسبب أعطال متكررة رصدت بها تخص ناقل السرعة.





ونسخة عام 2011 من شاحنة Ram 1500 كانت أيضا ضمن القائمة لما تعرضت له من فشل في الأسواق بسبب أعطال متكررة رصدت بها تخص تدفق الوقود.





في ختام القائمة، جاءت شاحنة Ram 1500 موديل عام 2004 التي واجهت أيضا فشلا بالأسواق، بسبب طرحها بقياسات غير صحيحة للإطارات.



