أغلى 9 سيارات أنتجتها فيراري عبر تاريخها.. أسعار فلكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها الطويل، طرحت شركة فيراري مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة، عززت من خلالها مكانتها بين الشركات الكبرى حول العالم.

وطرحت فيراري الإيطالية موديلات رياضية خارقة ذات قوة محرك فائقة، وكانت تكلفة بعض سياراتها تصل لأرقام فلكية تتناسب وقدراتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أغلى الموديلات التي طرحتها الشركة الإيطالية عبر تاريخها.

وفي المقدمة، جاءت نسخة عام 1961 من طراز Ferrari 250GT SWB California Spider التي توفرت بتكلفة 17 مليون دولار.





وأيضا نسخة عام 1959 من طراز فيراري Ferrari 250GT LWB California Spider التي تصل تكلفتها الحالية 18 مليون دولار.





و نسخة عام 1954 من طراز فيراري Ferrari 375-Plus التي تصل تكلفتها 18.3 مليون دولار، وطرح منها 375 سيارة فقط.





و نسخة عام 1964 من طراز فيراري Ferrari 275 GTB/C Speciale By Scaglietti التي تصل تكلفتها 26.4 مليون دولار.





ونسخة عام 1967 من طراز فيراري Ferrari 275 GTB/4 N.A.R.T. Spider التي تصل تكلفتها الحالية إلى 27 مليون دولار.





و ضمت القائمة، نسخة عام 1956 من طراز فيراري Ferrari 290 MM Scaglietti Spider التي تبلغ تكلفتها 28 مليون دولار.





و نسخة عام 1957 من طراز فيراري Ferrari 335 S Spider Scaglietti التي تصل تكلفتها الحالية إلى 36 مليون دولار.





وأيضا نسخة عام 1962 من طراز فيراري Ferrari 250 GTO التي تصل تكلفتها الحالية لـ 48.4 مليون دولار.





وفي ختام قائمة "هوت كارز"، جاءت كأغلى سيارة تتوفر من فيراري حاليت، نسخة عام 1963 من طراز فيراري Ferrari 250 GTO التي تصل تكلفتها الحالية لـ 70 مليون دولار، والتي سبق لها تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في سباقات "لو مان" 24 ساعة.



