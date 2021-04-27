جيب تمنح سيارتها Compass إطلالة فريدة.. قيادة رقمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة جيب الأمريكية لإجراء تعديلات تصميمية على سيارتها Compass، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأعلنت الشركة عن القيام بتحديث تجهيزات مقصورة سيارة الأراضي الوعرة المدمجة بعد إطلاقها العام الماضي بمحرك هجين Plug-in، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية حاليا على لوحة قيادة رقمية.



وتزخر سيارة جيب Compass الجديدة بشاشة لمسية كبيرة بجانب المقود مع نظام جديد للملتيميديا ودعم نظام التحكم عن طريق الأوامر الصوتية؛ حيث يمكن نطق الأمر الصوتي Hey Jeep على غرار المساعد الصوتي أبل Siri، ويشتمل الكونسول الأوسط أيضا على مساحات أكبر لوضع الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة.

وإلى جانب مقصورة القيادة الجديدة قامت شركة جيب بإجراء بعض اللمسات التصميمية الطفيفة على مقدمة السيارة ومؤخرتها مثل تركيب كشافات LED ضمن باقة التجهيزات القياسية وتوفير نظام قيادة آلية بشكل جزئي وفقا للمستوى 2.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بإجراء تعديلات على محرك الديزل سعة 1.6 لتر لزيادة قوته بنسبة حوالي 10%، ليولد حاليا قوة 96 كيلووات/130 حصانا، وفي نفس الوقت تم خفض معدل استهلاك الوقود بنسبة 10% ليصل حاليا إلى 5.1 لتر/100 كلم.

ولم تطرأ أية تعديلات على محرك البنزين سعة 1.3 لتر وبقوة 96 كيلووات/130 حصانا أو 110 كيلووات/150 حصانا، وكذلك موديلات الهجين Plug in بقوة إجمالية تصل إلى 140 كيلووات/190 حصانا أو 177 كيلووات/240 حصانا، مع مدى سير كهربائي يصل إلى أكثر من 50 كلم.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة الأمريكية عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Compass، تتميز من خلال الملامح التصميمية الجديدة على المقدمة، والتي بدت بعناصرها والخطوط الأفقية أكثر عرضا، والبنية الشبكية، التي تغطي كشافات الضباب، مع فتحات التهوية السبع المميزة لجبين السيارة، والتي تحتضنها الكشافات العاملة بتقنية ليد كاملة، هذا بالإضافة إلى التصميم الجديد للمصابيح الخلفية.

وبدت المقصورة الداخلية بملامح أكثر عصرية مع عدادات رقمية وشاشة قياس 10.25 بوصة، ونظام الملتيميديا Uconnect 5 مع شاشة لمسية بقياس يصل إلى 10.1 بوصة.

ويمتد برنامج دفع السيارة عبر محركات البنزين والديزل، ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليغطي نطاق قوة يمتد من 130 إلى 240 حصانا.

وتعتمد السيارة الجديدة على باقة من أنظمة السلامة مثل محذر التصادم، ومغادرة حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد السرعة الذكي ونظام التعرف على تعب السائق، ووظيفة الكبح الاضطراري مع تعرف على المارة وقائدي الدراجات.