الصين تكشف النقاب عن Zhiji L7.. طراز كهربائي من المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل ماركات صناعة السيارات الصينية إبهار العالم بطرح موديلات كهربائية تنافس بها أعتى ماركات السيارات بهذا المجال.

وتم الكشف رسميا عن سيارة جديدة تعتبر نتاج شراكة بين مجموعة SAIC الصينية لصناعة السيارات، وشركة علي بابا جروب الشهيرة للتجارة الإلكترونية، وشركة Zhangjiang Hi-Tech الصينية لتقنيات السيارات الحديثة.

ونقل موقع "إنسايد إي في" اللقطات الرسمية للسيارة التي كانت نتاجا لهذا التعاون العملاق، والتي أعلن عنها باسم طراز Zhiji L7.









ويتمتع هذا الطراز الجديد بعدد من المواصفات الفريدة، حيث يطرح بأكثر من خيار فيما يخص البطاريات ونطاق السير، فتتوفر منه نسخ عاملة ببطارية بقوة 93 كيلووات في الساعة، تمنح الطراز القدرة على السير لمسافة 382 ميلا على شحنة واحدة.

ونسخة أخرى منه تتفرد ببطارية بقوة 118 كيلووات في الساعة، تمنحه القدرة على السير حتى مسافة 621 ميلا على شحنة واحدة، وسيصل الطراز للأسواق بحلول عام 2022.









وفيما يخص المحرك، يعمل طراز Zhiji L7 الجديد بمحرك ينتج قوة 540 حصانا، بعزم دوران 516 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، مع توفر نظام قيادة شبه ذاتية.

انتعاشة صينية

وتشهد صناعة السيارات الكهربائية بالصين انتعاشة غير مسبوقة، حيث سبق أن كشفت شركة صناعة السيارات المملوكة للحكومة الصينية FAW، عن طراز جديد سيحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية وهو Hongqi S9.

وتعتبر Hongqi S9 هي أول موديل رياضي خارق كهربائي هجين، تنتجه شركة صناعة سيارات صينية، ويعد أول إنتاج لمشروع طموح باسم Belt and Road كانت تعمل عليه شركة FAW بالاشتراك مع شركة تصميمات إيطالية باسم Silk EV.

ونشر موقع "ذا فيرج" اللقطات الرسمية الأولى للطراز الكهربائي الخارق Hongqi S9، وذكر أنه يعمل بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة تصل لـ 1400 حصان.

وكان العرض الأول له ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات التي تقام حاليا لعام 2021، وتنوي شركة FAW وشريكتها الإيطالية تصنيع عدد 99 سيارة فقط من هذا الطراز المتميز.