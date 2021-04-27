قرار "مهم" تتخذه "رينو" بشأن السرعة القصوى لسياراتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة رينو عن نيتها للسير على خطى ماركة فولفو، بتحديد السرعة القصوى للسيارات المستقبلية التي تنوي طرحها، ومعها ماركة "داسيا".

وذلك وفق موقع "موتور وان" الذي أكد نقلا عن مسئولين بشركة رينو، على أن الماركة الفرنسية، ستحدد السرعة القصوى لكافة سياراتها التي تطرح بداية من عام 2022.

ووفق البيان الصادر عن رينو، فإن هذه الخطوة تأتي بدافع من الشركة للحفاظ على سلامة عملائها في المستقبل، وتجنب ما يمكن تجنبه من حوادث سير بسبب السرعة.

وبحسب "موتور وان"، ستطرح رينو سياراتها المستقبلية بسرعة قصوى لا تتخطى الـ 112 ميلا في الساعة، ما يعادل 180 كيلومترا في الساعة.

وهو النطاق نفسه الذي حددته ماركة فولفو من قبل لكافة السيارات التي ستطرحها، حفاظا على سلامة عملائها.