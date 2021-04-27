هل يستطيع "إير تاجز" العثور على سيارتك المسروقة؟.. إليك الإجابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن مؤتمرها السنوي الذي أقيم في موسم ربيع 2021، أعلنت "أبل" عن مجموعة من الأجهزة الحديثة، كان من ضمنها جهاز "إير تاجز"، لتقفي الأثر .

وطرحت أبل هذا الجهاز الصغير بهدف منافسة أجهزة Tile، وسيكون المنتج مخصصًا للتعقب عن طريق تقنية البلوتوث، ويمكن استخدامه للعثور على الأشياء الضائعة، على غرار أجهزة Tile، ولكن الفرق يكمن في أن جهاز أبل سيستفيد من نظام "آي أو إس"، ومن ذلك تطبيق Find My.



وعقب الكشف عن "إير تاجز" رسميا، تساءل العديد من عشاق السيارات عن جدوى استخدامه كمتقفي لأثر السيارة إذا سرقت، وأجاب موقع "موتور وان" عن ذلك في تقرير خاص.

وأوضح الموقع أنه لا يمكن اللجوء لخاصية البلوتوث في تتبع السيارة عبر "إير تاجز"، نظرا لنطاق التغطية المحدود لأنظمة بلوتوث والذي يفقده الهاتف إذا ما ابتعدت السيارة.

ولكن يوجد حل آخر يمكن من خلاله العثور على السيارة عبر جهاز "إير تاجز"، إذا سرقت، وذلك باستخدام تطبيق Find My، حيث يتم استغلال أقرب جهاز أبل في محيط السيارة كجسر، مع ضرورة أن تكون خاصية البلوتوث مفعلة، ومن خلالها يتم التوصيل بين جهاز "إير تاجز" وجهاز الهاتف لمالك السيارة ليشير إلى أحدث مكان تتمركز به السيارة.