“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” كيا سيلتوس وسيراتو بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات كيا بالتعاون مع شركة كيا الجبر.

السيارات المشمولة في العرض:

كيا سيلتوس موديل 2021

كيا سيراتو موديل 2021

مزايا العرض:

القسط الأول عليهم

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

بدون تحويل الراتب

خدمات ما بعد البيع

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 9.23% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

لمعلومات أكثر يُمكنك التواصل مع الرقم التالي: 920000649

صورة العرض: