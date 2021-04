جينيسيس G80 الكهربائية تظهر لأول مرة على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس رسمياً الأسبوع الماضي عن G80 الكهربائية بالكامل في معرض شنغهاي للسيارات، واليوم ظهرت السيارة لأول مرة على أرض الواقع.

تُعد Electrified G80 هي أول سيارة كهربائية بالكامل من جينيسيس، والتي تستند على تراث G80 مع توازن مثالي بين الاناقة والرياضية، مع مجموعة توليد القوة الكهربائية المُميزة من الشركة.

تمتلك السيارة نطاق كهربي يبلغ 500 كم للشحنة الكاملة، بينما يُتيح الشحن السريع 350 كيلوواط شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمائة في 22 دقيقة فقط، وتتوفر حصرياً بنظام دفع كُلي مع محرك بقوة 365 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.9 ثانية فقط، كما تأتي بنظام DAS والذي يوفر تبديلاً سلسلاً بين الدفع الثنائي والكُلي حسب ظروف الطريق.

توفر السيارة أيضاً ميزة V2L والتي تُتيح استخدام طاقة كهربائية تبلغ 3.6 كيلوواط لتشغيل الأجهزة الكهربائية خارج السيارة، كما تأتي بنظام ANC-R والذي يُقلل من مستوى الضوضاء داخل المقصورة، كما يُساعد نظام التعليق Pre-view ECS على توفير تجربة قيادة هادئة.

تمتلك السيارة تصميم يجمع بين الفخامة والرياضية، حيث تأتي بشبك أمامي بنمط G-Matrix مقلوب، ويقع باب الشحن في الزاوية اليُمنى العلوية للشبك، ويكون غير مرئي عند إغلاقه، وتتميز أيضاً بأحدث التقنيات المختلفة حيث تحصل على سقف شمسي يوفر نطاقاً كهربائياً إضافياً.

وفي الختام، تتميز السيارة أيضاً بالعديد من المواد الطبيعية المعاد تدويرها، بما في ذلك الجلود والأخشاب الصديقة للبيئة، كما ستوفر جينيسيس خيارات ألوان حصرية لأول سياراتها الكهربائية بما في ذلك الأزرق الخارجي، والأخضر الداكن بدرجتين في الداخل.

