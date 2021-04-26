بوجاتي شيرون لي ليجينديس دو سيل المحدودة تدشن رسمياً بالسعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتطلع بوجاتي إلى توسيع تواجدها في الشرق الأوسط، حيث كشفت عن إصدار “لي ليجينديس دو سيل” المحدود من شيرون سبورت، في حدث لكبار الشخصيات في المملكة، ويُكرم هذا الطراز الحصري الطيارين الفرنسيين الأسطوريين لتُثبت أنهم جزء لا يتجزأ من تاريخ بوجاتي.

التقطت بوجاتي بعض الصور الخاصة للسيارة في نادي “رويال جرينز جولف آند كونتري كلوب” في جدة، مع لقطات خاصة في الرياض، كما حظى الضيوف بفرصة للتحدث مع سائق اختبار بوجاتي، آندي والاس، والذي زودهم بالمعلومات المتعلقة بخصائص قيادة السيارة الخارقة.

من ناحية التصميم، تتميز السيارة بطلاء خارجي رمادي غير لامع، مع شريط سباق أبيض واحد، وشارات خاصة، بالإضافة إلى مقصورة يغلب عليها اللون البني الفاتح مع زخارف فريدة على مساند الرأس وألواح الأبواب.

يُذكر أن كل من حضر الحدث حصل على فرصة الجلوس خلف عجلة قيادة شيرون بور سبورت، واستكشاف المناظر الطبيعية المفتوحة للمملكة داخل واحدة من أسرع السيارات في العالم.

وفي الختام، يُذكر أنه تم تطوير بور سبورت لتحقيق ذروة الأداء الديناميكي، لتصل إلى أقصى سرعة بتحكم وأداء قيادة شامل، كما أنها أخف بـ 50 كجم من شيرون القياسية بسبب استخدام عادم من التيتانيوم خفيف الوزن المطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد، والجناح الخلفي الثابت، واستخدام الألكانتارا والألمنيوم والتيتانيوم بشكل مكثف.