ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه بعض قائدي السيارات مشكلة غريبة تتعلق بارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة، وغالباً ما تحدث هذه المشكلة عند القيادة في الزحام داخل المدن، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك.

ويجد السائق نفسه في موقف صعب بسبب هذا الأمر، إذ عليه غلق المكيف في ظل درجات الحرارة العالية في الصيف، أو ترك درجة حرارة السيارة ترتفع وهو ما يجلب الضرر للمحرك، إذاً ما أسباب هذه المشكلة؟

أجاب خبراء السيارات أن المكيف يستمد طاقته من المحرك، حيث يعتمد الكمبروسر في تشغيله على المحرك، وفي حال وجود خلل في منظومة التبريد يزيد الضغط على المحرك وبالتالي ترتفع حرارته عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة.

لذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز أسباب ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، وهي كما يلي:

– وجود خلل في عمل مروحة التبريد الخاصة بمكيف السيارة أو تعرض أحد أجزائها للتلف، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك.

– في حال تعرض الردياتير للانسداد أو تناقص سائل التبريد داخله، لذا عليك صيانة الردياتير بصفة دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده حال انخفاضه.

– حال عدم تحرك السائل بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل المكيف ترتفع حرارة المحرك، ويرجع سبب المشكلة غالباً لخلل أو تلف مضخة المياه، ويجب هنا تغيير المضخة.

– إذا تعرض الحساس الخاص بقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك للتلف، حيث سيظهر المستشعر التالف قراءة “ساخنة” سواءً قمت بتشغيل المكيف أم لا.