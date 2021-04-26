هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في وقت سابق من هذا الشهر، خلال معرض شنغهاي للسيارات، عرضت هوندا سيارة E:Prototype الاس يو في الاختبارية، والتي تستعرض سيارات الشركة الكهربائية في المستقبل، ولم نحصل على صور لداخليتها، لكن الفيديو بالأسفل يعرض نظرة أكثر شمولاً على فلسفة التصميم الجديدة لداخلية سيارات هوندا المستقبلية.

تعتمد فلسفة التصميم “البساطة وشيء” على التصاميم الكلاسيكية التي تُركز على الرُكاب لسيارات هوندا القديمة، حيث ينصب تركيز شركة صناعة السيارات اليابانية على تقليل التعقيد في التصميم الداخلي، وذلك لخلق تجربة مستخدم أكثر تقدماً، كما تهدف إلى زيادة مساحة المقصورة، مع تقليل المساحة المستخدمة للمكونات الميكانيكية والإلكترونية.

الشيء الوحيد الذي لن يتغير كثيراً مقارنة بلغة التصميم الحالية لداخلية سيارات هوندا هو التركيز على الأعمدة الرفيعة، والنوافذ الكبيرة، وهو ما يخلق إحساساً باتساع المقصورة، فضلاً عن الرؤية الممتازة للطريق وتقليل النقاط العمياء بأقصى قدر ممكن.

وفي الختام، يُشير جزء “الشيء” من فلسفة التصميم الجديدة إلى رغبتها في إنشاء تصميمات داخلية ترتبط عاطفياً بأصحابها، ويتم التعبير عن ذلك من خلال تفاصيل التصميم غير التقليدية، وبشكل عام، ستستند جميع طرازات هوندا على لغة التصميم الجديدة، لكن ببعض الاختلافات التي تجعل لكل طراز شخصية وجاذبية فريدة عن الآخر.