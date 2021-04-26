أزمة الرقائق تعصف بمصنع فولكسفاجن للدفع الرباعي.. ماذا حدث؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت شركة فولكسفاجن وقف جزء من إنتاج مصنعها في سلوفاكيا بسبب نقص الرقائق.

وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اليوم الإثنين، إنه نتيجة النقص العالمي في الرقائق الدقيقة، اضطر مصنع الشركة في سلوفاكيا للحد من إنتاجه.



واعتبارا من الخميس المقبل، تخطط الشركة في سلوفاكيا لوقف إنتاج طرازاتها من سيارات الدفع الرباعي في مصنع براتيسلافا حتى 7 مايو/أيار المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة في سلوفاكيا، لوسيا كوفاروفيتش ماكايوفا، في تصريحات لوسائل الإعلام إن إنتاج السيارات الصغيرة سوف يستمر.

وكانت المتحدثة قد أكدت بالفعل قبل أسبوع أنه لا يمكن تجنب تقليص الإنتاج. في ذلك الوقت، لم تستطع تقديم أي تفاصيل عن التواريخ والطرازات التي سينالها التقليص.

ويحتل موقع براتيسلافا مكانة رئيسية داخل مجموعة فولكسفاجن، حيث تنتج هناك خمس علامات تجارية، كما أن المصنع قادر على تولي الإنتاج عن مواقع دولية أخرى إذا لزم الأمر.

ويعمل ما يقرب من 12 ألف موظف لدى فولكسفاجن في سلوفاكيا في العاصمة وموقعين أصغر، من بين مواقع أخرى، حيث يتم إنتاج طرازات فولكسفاجن طوارق، وبورش كايين، بالإضافة إلى أودي Q7 و Q8، وكذلك طرز فولكسفاجن آب، وسيات مي، وسكودا سيتيجو.