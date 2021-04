شفروليه كمارو ستتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تواصل مبيعات الجيل الحالي شفروليه كمارو الحالية في الانخفاض عاماً بعد عام، حيث تحتل باستمرار المركز الثالث في قائمة أكثر سيارات العضلات بيعاً خلف فورد موستنج ودودج تشالنجر، كما توقف إنتاجها مؤقتاً بسبب أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات، لكن ماذا عن مستقبلها الكهربائي بالكامل؟ لم يعترف رئيس جنرال موتور، مارك رويس، بشكل مباشر بعمل الشركة على كمارو الكهربائية بالكامل، لكنه لم يُنكر الأمر تماماً أيضاً.

رد رويس على هذا السؤال قائلاً: “يتم النظر إلى الكثير من الأشياء ودراستها وتصميمها وهندستها، لكن يُمكنن إخباركم أن المنصة قادرة تماماً على أن تُستخدم في كل طرازات تشكيلتها”، حيث يُشير إلى منصة Ultium المستخدمة في جمس همر الكهربائية وكاديلاك ليريك، والتي تتمتع بمرونتها الكبيرة حيث يُمكن إطالتها وتقصيرها عند الحاجة.

يجدر بالذكر أن جنرال موتورز تُخطط لأن تُصبح صانعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2035، لذا يُتوقع أن تحصل كمارو على المنصة، ففي الشهر الماضي، قامت الشركة بالكشف عن بعض الصور التشويقية المظللة أعلى منصة Ultium، من بينها سيارة بدت شبيهة بكمارو.

غني عن القول أن فورد موستنج ماخ E توفر نظرة لما ستكون عليه سيارات العضلات الكهربائية بالكامل من حيث التصميم والأداء، فالمستقبل كهربائي بالتأكيد، وبالطبع سيكون من السيئ أن تختفي كمارو لكونها غير قادرة على التطور، في حين يبدو أن الجيل الحالي من كمارو سيستمر حتى عام 2026، وستحصل على فيس ليفت واحد على الأقل حتى ذلك الحين.

وفي الختام، لن يكون من المفاجئ أن نعرف أن شفروليه قررت التخلي عن إطلاق نسخة هجينة أو هجينة بالقابس من كمارو، وتقرر إطلاق نسخة كهربائية بالكامل مُباشرة من سيارة العضلات الشهيرة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin