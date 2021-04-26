“عروض المجدوعي الرمضانية” بيجو 508 2021 قسطها الشهري يبدأ من 1,488 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك أقوى العروض الرمضانية على بيجو 508 موديل 2021 من المجدوعي بيجو بالتعاون مع مصرف الراجحي، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.
*يسري العرض حتى تاريخ 12 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.
السيارة المشمولة في العرض:
- بيجو 508 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1488 ريال.
مميزات العرض:
- بدون القسط الأول
- بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية
- 5 سنوات ضمان أو 100.000 كم (أيهما يأتي أولاً)
- 5 سنوات مساعدة على الطريق
- سنتان صيانة مجانية أو 40.000 كم (أيهما يأتي أولاً)
صورة العرض: