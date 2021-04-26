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“عروض المجدوعي الرمضانية” بيجو 508 2021 قسطها الشهري يبدأ من 1,488 ريال

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك أقوى العروض الرمضانية على بيجو 508 موديل 2021 من المجدوعي بيجو بالتعاون مع مصرف الراجحي، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

*يسري العرض حتى تاريخ 12 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

السيارة المشمولة في العرض:

  • بيجو 508 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1488 ريال.

مميزات العرض:

  • بدون القسط الأول
  • بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية
  • 5 سنوات ضمان أو 100.000 كم (أيهما يأتي أولاً)
  • 5 سنوات مساعدة على الطريق
  • سنتان صيانة مجانية أو 40.000 كم (أيهما يأتي أولاً)

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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