كيا سيراتو 2021 تعرف على مميزاتها وأسعارها

وصلت كيا سيراتو 2021 إلى المملكة العربية السعودية عبر الوكيل الحصري كيا الجبر، وتتمتع السيارة بتصميم تنافسي ومزايا عديدة حيث تمنح الخطوط المصقولة الانسيابية للسيارة شكلها العصري وتصميمها الجريء، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها في السعودية.

تصميم رياضي أنيق

تتميز السيارة بتصميم خارجي مثير للاهتمام في كل جوانبه، حيث نرى تصميم أنيق مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر، أما في الخلف فنلاحظ مصابيح LED متصلة ببعضها بشريط LED، مع تقوس خط السقف مما يعطي السيارة مظهر أكثر جاذبية.

داخلية مريحة عالية التقنية

تمتاز السيارة بتصميم داخلي راقى، حيث تأتي بحيز أكبر لرأس الركاب في المقعدين الأماميين ولأقدام الجالسين في المقاعد الخلفية، هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات والتي تتضمن مكيف مزدوج المناطق، ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية، شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية جديدة قياس 8 إنش، بجانب شاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش.

أقصى درجات الأمان

تتميز السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة التي تعمل على الحفاظ على سلامتك وسلامة ركاب السيارة وتقديم تجربة قيادة مريحة، وهي كالتالي:

المساعد الذكي للكشف عن النقاط العمياء

مساعد الضوء العالي

نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الخلفي

مساعد تجنب الاصطدام الأمامي

مساعد الحفاظ على المسار

مساعدة الخروج الآمن

شاشة الرؤية الشامل

9 وسائد هوائية

أداء مميز

حيث تتوفر السيارة مع خيارين للمحرك هم:

1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

الأسعار

هذا وتأتي السيارة إلى السعودية بست فئات هم:

كيا سيراتو S128 L سعرها 68,998 ريال

كيا سيراتو D235 LX سعرها 75,553 ريال

كيا سيراتو D249 LX سعرها 78,428 ريال

كيا سيراتو H251 SX سعرها 97,058 ريال

كيا سيراتو C033 LX سعرها 76,588 ريال

كيا سيراتو F045 EX سعرها 89,238 ريال

كيا سيراتو G519 EX سعرها 92,918 ريال

يذكر بأن كيا سيراتو متاحة حالياً للتقسيط مقابل 858 شهرياً بهامش ربح صفر بالمئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

